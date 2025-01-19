Бойцы ВСУ захватили тайник с северокорейскими документами 19.01.2025, 16:09

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Солдаты армии КНДР подробно записывают свой боевой опыт.

Оружие и записки, найденные у погибших солдат армии КНДР в Курской области РФ, демонстрируют их образ мышления и то, как быстро они адаптируются к ведению войны в современных условиях, а в документах, найденных в тайнике, описывается ход боев.

Об этом в воскресенье, 19 января, пишет The Washington Post, посвятив свою публикацию предметам, которые северокорейцы взяли с собой, идя в бой против украинских бойцов в Курской области РФ.

Журналисты также получили доступ к северокорейским документами из тайника, который бойцы ВСУ захватили на Курщине.

Бумаги были переведены американским филантропом Амедом Ханом и они свидетельствуют о том, что солдаты армии КНДР подробно записывают свой боевой опыт и, вероятно, используют его для лучшего понимания новых технологий

«Украина предупредила, что Пхеньян использует эту возможность как шанс получить практический боевой опыт для возможных будущих конфликтов с Западом», — пишет WP.

Украинские военные указывают, что северокорейцы учатся на своих ошибках и «пытаются стать умнее».

В документах, найденных в тайнике, «также критически описывается поведение некоторых северокорейских солдат, говорится, что они убили несколько украинских солдат, которые попытались сдаться, — такая тактика, похоже, разозлила украинцев и в конечном итоге «затянула бой».

Кроме того, в одном из документов говорится, что солдаты армии КНДР столкнулись с трудностями из-за того, что им не предоставили данные об опорных пунктах противника, местах запуска БПЛА или артиллерийских позициях и «поэтому они вышли на поле боя неподготовленными».

Рассказывая о предметах, которые были найдены непосредственно у погибших военнослужащих Северной Кореи, отправленных в Россию на войну против Украины, журналисты отмечают, что у одного из них обнаружили клочок бумаги с фразами «Сопротивление бесполезно», «Сдавайтесь», «Вы все окружены», напечатанными на корейском языке с грубой русской транслитерацией.

Украина, все больше стремится собрать доказательства растущей роли Северной Кореи в войне и найденные предметы представляют особенную ценность, пишет WP.

Украинские воины показали WP список из 23 корейских и русских фраз, рукописные новогодние письма, приписываемые диктатору КНДР Ким Чен Ыну, а также бронежилеты, снаряжение, аптечки, военные удостоверения, лопату, нож украинского производства и два современных российских автомата. Все эти вещи были найдены в течение последних недель у погибших северокорейских солдат. По словам украинских бойцов, российские военные были хуже оснащены, чем солдаты армии КНДР и, вероятно, РФ хотела «покрасоваться», готовя своих союзников к боям.

В распоряжении журналистов оказались две рукописные страницы с посланиями северокорейского диктатора, которые были датированы 31 декабря и 1 января. В письмах были новогодние пожелания и благодарность военнослужащим за то, что они сражаются за свою родину. При этом, подчеркивается в публикации, происхождение этих писем остается невыясненным. Возможно, их прислали из Пхеньяна или они были записаны северокорейскими военными, которые слушали послания Кима из уст своих командиров, предположили репортеры.

Также у одного из погибших солдат армии КНДР нашли буклет с патриотическими северокорейскими песнями. Найденные у северокорейцев послания дают понять, что они гораздо более мотивированные, чем россияне.

Кроме того, северокорейцы «приспосабливаются» к условиям боя, пишет WP со ссылкой на украинских бойцов.

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