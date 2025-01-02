Предварительно установлена личность мужчины, въехавшего в толпу в Новом Орлеане
- 2.01.2025, 3:50
У него нашли флаг ИГИЛ и винтовку.
Американские правоохранители предварительно установили личность человека, подозреваемого в совершении атаки на автомобиле на толпу 1 января в Новом Орлеане — им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.
По их информации, Джаббар подозревается в том, что около 03:15 по местному времени (11:15 по Киеву) на Бурбон-стрит намеренно въехал на пикапе в толпу людей, которые праздновали Новый год людей.
Как сообщили в ФБР, затем подозреваемый погиб в ходе стычки с полицией. По данным ведомства, Джаббар являлся гражданином США и проживал в штате Техас, а пикап марки Ford, по всей видимости, арендовал.
По информации местного издания The Times-Picayune, в ФБР утверждают, что Джаббар вез в своем пикапе флаг террористической группировки ИГИЛ.
На данный момент правоохранители работают над выяснением дополнительной информации о биографии Джаббара и возможной истории путешествий.
Как сообщили NBC News три высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов, осведомленные о ходе расследования, кроме того, сейчас выясняется, использовал ли Джаббар длинноствольное ружье и стрелял ли он из него в толпу.
По данным источников Associated Press, правоохранители обнаружили на месте инцидента пистолет и штурмовую винтовку AR.