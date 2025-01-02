Тройной удар: врачи рассказали о действии популярного напитка

Тройной удар: врачи рассказали о действии популярного напитка3
- 2.01.2025, 8:28
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Многие пьют его на новогодние праздники.
Высокое содержание сахара и кислотности в популярном итальянском игристом вине делает его очень опасным для зубов, предупреждают стоматологи. О вреде просекко рассказывает издание The Daily Mail.
Стоматологи даже ввели термин — «зубы просекко». Тем, кто злоупотребляет этим напитком, например, на Новый год, возможно, вскоре придется ставить пломбы или даже делать косметические процедуры.
Доктор Сахил Патель, основатель клиники Marylebone Smile Clinic, сказал: «Просекко представляет собой уникальную проблему, поскольку это относительно сладкий на вкус, повсеместный, доступный, высокосахаристый, кислый и газированный напиток. Все эти аспекты делают его чрезвычайно популярным и доступным в больших количествах для каждого человека. Проблема в том, что постоянное воздействие сахара во рту создает ситуацию, когда кариес может затронуть передние зубы».
О вреде просекко предупреждает и доктор Найри Уитли, главный врач клиники Mydentist:
— Хотя это приятный праздничный напиток, кислотность в нем может повредить эмаль и, в свою очередь, привести к изменению цвета зубов.
Профессор Дэмиен Уолмсли, научный консультант Британской стоматологической ассоциации, заявил: «Просекко наносит тройной удар: газированность, сладость и алкоголь, что может подвергнуть риску ваши зубы. Это приведет к чувствительности и эрозии эмали».
По его словам, в просекко содержится «около одной чайной ложки сахара на бокал».
Эксперты утверждают, что по степени вреда для зубов просекко значительно превосходит пиво, другие игристые вина и крепкие спиртные напитки. Считается, что британцы выпивают около 131 миллиона бутылок просекко каждый год — почти две бутылки на человека. Великобритания также является крупнейшим импортером этого игристого вина в мире.
«Если вы хотите насладиться праздничным напитком, я рекомендую пить чистый алкоголь, который менее кислый и содержит меньше сахара, что нанесет меньше вреда вашим зубам», — сказал Патель.
А доктор Уитли советует людям не чистить зубы сразу после употребления алкоголя. Надо подождать не менее 30 минут — иначе можно нанести еще больший вред.