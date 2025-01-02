Средняя температура человека больше не 36,6 градуса 2.01.2025, 13:37

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Ученые пришли к революционному выводу.

Обычно считается, что средняя температура человеческого тела составляет около 36,6 градуса по Цельсию. Однако согласно новому исследованию ученых, это уже не так.

Как пишет Financial Express, средняя температура тела людей снижается и отходит от давнего стандарта, установленном еще в 19 веке.

Ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные за почти два века и поделились выводами.

Команда использовала алгоритмы машинного обучения, что помогло исключить данные, на которые повлияли заболевания.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джули Парсоннет, ученые также обработали данные 618 306 измерений температуры полости рта у взрослых пациентов с 2008 по 2017 год.

Ученые обнаружили, что нормальная температура человеческого тела колеблется от 36,2°C до 36,8°C, а потому общепринятое значение может быть слишком высоким.

Парсоннет заметил, что хотя большинство врачей по всему миру до сих пор считают нормой 36,6°C, новое исследование это опровергает. Оказывается, что норма зависит от каждого человека и ситуации. При этом средняя температура сейчас редко равна 36,6°C.

Как узнали ученые, в США средняя температура тела людей снизилась минимум на 0,05°C. Парсоннет предполагает, что на это повлияло улучшение условий жизни и состояния здоровья населения. Другими словами, современные люди физиологически отличаются от людей в прошлом.

Изменение средней температуры имеет большое значение для диагностики таких состояний, как лихорадка, которая может варьироваться в зависимости от нормального диапазона температур человека.

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