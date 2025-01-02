WP: Китай взломал офис по санкциям Министерства финансов США 2.01.2025, 13:46

Атака может усилить напряжение между Вашингтоном и Пекином после инаугурации Трампа.

Хакеры китайского правительства взломали крайне важный офис в Министерстве финансов, который администрирует экономические санкции против стран и групп лиц.

Этот офис - один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей нацбезопасности, пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Издание пишет, что атаки на Управление по контролю за иностранными активами и на Управление министра финансов - события, о которых ранее не сообщалось - отражают решимость Пекина получить разведданные о своем самом большом сопернике в глобальной борьбе за власть и влияние, прокомментировали чиновники на условиях анонимности.

Чиновники выразили мнение, что главным интересом для Китая будут китайские организации, которые США могут включить в список финансовых санкций.

По словам чиновников, взлом также скомпрометировал Управление финансовых исследований Министерства финансов.

Полное влияние взлома все еще оценивается. Даже несекретные документы могут быть очень полезны для конкурента, такого как Китай, заявили чиновники.

Секретные материалы и конфиденциальная информация правоохранительных органов, такая как личности секретных источников в правоохранительных органах, хранятся отдельно.

Но даже в несекретных записях достаточно информации, которая может дать Китаю полезную информацию о том, как США разрабатывают санкции в отношении иностранных целей, а также личности потенциальных целей для введения санкций.

«Получение доступа даже к несекретной информации, может предоставить китайскому правительству ценные разведданные, поскольку такая информация используется для построения дела о санкциях против организаций и отдельных лиц», — сказал Дэвид Лауфман, который ранее курировал применение санкций в Отделе национальной безопасности Министерства юстиции.

Между тем, отношения между США и Китаем остаются напряженными, поскольку избранный президент Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом, угрожая Пекину еще более жесткими тарифами, чем он ввел в свой первый срок.

Даже несмотря на то, что Трамп и китайские чиновники выразили некоторую надежду на сотрудничество, аналитики говорят, что нарушение Китаем критического элемента аппарата национальной безопасности США может угрожать этому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com