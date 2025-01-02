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В ВСУ рассказали о новом способе оккупантов «откосить от войны»

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  • 2.01.2025, 15:33
  • 2,188
В ВСУ рассказали о новом способе оккупантов «откосить от войны»
иллюстративное фото

Россияне сами же себя калечат.

Российские оккупанты, чтобы избежать дальнейшего участия в войне и отправления в штурмы, имитируют ранения в бою.

Соответствующее видео удалось снять аэроразведчикам 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

«Самодурство, которое мы одобряем! На Лиманском направлении россияне сами же себя калечат. Двое оккупантов отказались идти воевать и придумали интересный способ «откосить». Один из захватчиков прострелил руку другому, имитируя ранение в бою», - отметили в бригаде.

«Советуем россиянам следовать этому примеру», - добавили военные.

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