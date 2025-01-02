Германия приостанавливает договор с Беларусью о двойном налогообложении 2 2.01.2025, 16:56

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Соглашение было подписано 30 сентября 2005-го года.

Федеральное правительство Германии уведомило Беларусь о приостановке с 1 января 2025 года действия соглашения об избежании двойного налогооблажения в отношении налогов на доходы и имущество. Об этом сообщает «Позірк» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов ФРГ.

Ведомство обратило внимание на тот факт, что 1 июня 2024 года Минск приостановил «действие отдельных положений» этого соглашения.

«Республика Беларусь не выполнила требование правительства Германии о восстановлении действия этих положений, — говорится в сообщении. — Правительство Германии рассматривает это как существенное нарушение соглашения в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. Если Республика Беларусь отменит частичную приостановку действия соглашения, правительство Германии рассмотрит возможность отмены полной приостановки соглашения».

Упомянутое соглашение было подписано 30 сентября 2005 года и вступило в силу 31 декабря 2006-го. Этим документом стороны закрепили желание «содействовать развитию взаимных экономических связей путем устранения налоговых препятствий».

В Германии действие соглашения распространялось, например, на подоходный налог (Einkommensteuer), налог с корпораций (Korperschaftsteuer), налог на капитал (Vermogensteuer) и промышленный налог (Gewerbesteuer), в Беларуси — на налог на доходы и прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость и земельный налог.

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