Силы обороны Украины нанесли успешный удар по 810-й бригаде РФ 2.01.2025, 17:56

Ликвидированы заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в четверг, 2 января, заявил об «удачном ударе» по 810-й бригаде морской пехоты РФ.

«Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого», — написал он в Telegram.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что около 13:30 был нанесен удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ, и опубликовал видео, пишет NV.

26 декабря сообщалось, что в результате удара по командному пункту российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в городе Льгов Курской области 25 декабря, предположительно, ликвидированы заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.

30 декабря военный обозреватель Дэвид Акс Forbes сообщил, что спустя четыре месяца после развертывания в Курской области «потрепанная» 810-я бригада морской пехоты страны-агрессора России отступает — по крайней мере, на некоторое время.

Бригада численностью 2500 человек перебазируется в село Плехово, расположенное неподалеку от линии фронта. При этом село находится в пределах досягаемости тяжелого вооружения украинских войск. Автор публикации отмечает, что 810-я бригада и 155-я бригада морской пехоты РФ истощены после месяцев в основном безуспешных атак.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com