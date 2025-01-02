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В Беларуси назвали птицу года

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  • 2.01.2025, 22:14
  • 1,720
В Беларуси назвали птицу года

Эти пернатые предпочитают луга и болота.

Птицей 2025 года в Беларуси стал большой веретенник. Еще он известен как болотный кулик, пишет tochka.by.

Эта птица включена в Красную книгу Беларуси. Основные места гнездования – пойменные заливные луга, верховые и переходные болота, сельхозугодья, заброшенные торфоразработки.

Исследования показали, что весенние скопления большого веретенника в пойме Припяти – самые крупные из известных в Европе. Максимальное количество этих птиц (20 тыс. особей) было зарегистрировано в окрестностях Турова в 2014 году.

Большой веретенник – птица изящная. Длина ее тела – 36–44 см. Вес – 160–500 г. Самцы немного мельче самок и внешне отличаются только в брачный период.

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