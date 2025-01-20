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Разведка Британии раскрыла шокирующие потери России в войне

  • 20.01.2025, 6:00
Разведка Британии раскрыла шокирующие потери России в войне

В декабре прошлого года был побит абсолютный рекорд.

В 2024 году страна-агрессор Россия понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в сети Х.

Британская разведка опубликовала данные, свидетельствующие о том, что потери россиян с каждым годом увеличиваются:

в 2022 году - 105 960;

в 2023 году - 252 940;

в 2024 году - 429 660.

По данным Минобороны Британии, общие потери России в полномасштабной войне против Украины превышают 750 тысяч.

В сообщении говорится, что потери России росли шесть месяцев подряд и в декабре достигли 48 670 - больше всего за любой другой месяц полномасштабного вторжения.

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