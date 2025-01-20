«Россияне в Курской области потерпели фиаско»
- 20.01.2025, 7:00
Украинские дроны выжигают врага.
Попытки российских оккупантов вытеснить украинскую армию из Курской области терпят фиаско. Не помогает и смена тактики от малых вражеских групп до колонн техники: все эти цели успешно поражаются украинскими защитниками.
Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» вместе с операторами дронов за три дня боевых действий уничтожили значительное количество живой силы и военной техники противника.
Уничтожены бронетранспортеры, БМП, танки, КамАЗы, квадроциклы, а также блиндажи, в которых укрывались оккупанты.
«Наши пилоты FPV из батальона беспилотных систем (ББС) во взаимодействии с разведчиками и аэроразведкой кошмарят врага нон-стоп», - говорится в сообщении. В почти минутном видеоролике можно увидеть точные удары по вражеской технике и позициям оккупантов.