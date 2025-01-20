«Кремлевская табакерка»: Просьба Лукашенко возмутила Путина
- 20.01.2025, 7:35
Диктатор попросил о подарке.
Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет о деталях разговора Путина и Лукашенко, состоявшегося 19 января:
— Владимир Владимирович поздравил Лукашенко с Крещением. Тот поблагодарил и предложил сделать ему подарок на праздник. Передать в ближайшие дни «Орешник» Беларуси.
Путин был удивлен таким предложением. И сказал, что эти ракеты в Беларуси будут, как планировалось. Но передать их прямо сейчас никакой возможности нет.
Путин возмущен просьбой Лукашнеко и считает, что тот просто захотел «покрасоваться за счет России».