«Кремлевская табакерка»: Просьба Лукашенко возмутила Путина 20.01.2025, 7:35

Диктатор попросил о подарке.

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет о деталях разговора Путина и Лукашенко, состоявшегося 19 января:

— Владимир Владимирович поздравил Лукашенко с Крещением. Тот поблагодарил и предложил сделать ему подарок на праздник. Передать в ближайшие дни «Орешник» Беларуси.

Путин был удивлен таким предложением. И сказал, что эти ракеты в Беларуси будут, как планировалось. Но передать их прямо сейчас никакой возможности нет.

Путин возмущен просьбой Лукашнеко и считает, что тот просто захотел «покрасоваться за счет России».

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