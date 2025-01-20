Сестра Ким Чен Ына заявила о лжи Лукашенко

Сестра Ким Чен Ына заявила о лжи Лукашенко21
- 20.01.2025, 9:19
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Именно диктатор ищет встречи с главой КНДР.
Заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, сестра диктатора Ким Чен Ына, заявила о лжи Лукашенко, пишет издание Nknews.
Ее возмутило заявление Лукашенко от 17 января, в котором КНДР была названа среди государства, направивших Беларуси «свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества».
Ким Ё Чжон настаивает на том, что подобное предложение из Пхеньяна не поступало, а вот официальный Минск уже как минимум два года пытается организовать встречу ее брата с Лукашенко.
Главная пропагандистка КНДР поставила перед Минском задачу, с которой местных властям будет справиться довольно сложно: если она хотят развивать сотрудничество с КНДР, то им следует вести себя «правдиво и откровенно».
«Так выглядит блюдо «месть по-пхеньянски» - ответ на рассуждения Лукашенко об отсутствии войск Северной Кореи в Курской области три месяца назад», — пишет белорусский политолог Александр Фридман.