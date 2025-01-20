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Метеорит упал в Минской области

  • 20.01.2025, 11:26
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Метеорит упал в Минской области

Его масса оценивается в несколько килограммов.

25 декабря в 17:29:15, когда небо еще оставалось светлым, три камеры Белорусской метеорной сети зафиксировали суперболид с яркостью, близкой к полнолунию. Он пролетел над Минском и приземлился вблизи Смолевичей в виде метеорита, пишет kraj.by

Общая масса выпавшего метеоритного вещества оценивается в несколько килограммов.

Рассчитана траектория полета метеорита и вероятное поле его падения. Фрагменты метеорита предположительно выпали по линии деревень: Рябой Слуп (10—50 грамм), Присынок (50—150 г), Калюга (150—300 г), Черный лес (300—500 г), Высокие Ляды (500 г — 1 кг).

Местным жителям предлагается обращать внимание на необычные камни различных размеров, которые могут лежать на поверхности. Метеорит может иметь следующие характеристики:

- черная обгорелая корка с трещинами или сколами.

- черная матовая или коричневая ржавая поверхность.

- он притягивается магнитом, плотный и не рыхлый.

Найденный метеорит имеет большое научное значение и может стать шестым известным метеоритом на территории Беларуси.

19 января с помощью волонтеров уже были организованы первые поиски.

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