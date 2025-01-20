Под Минском перевернулась маршрутка 20.01.2025, 15:36

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Среди пострадавших — ребенок.

Авария произошла вчера около 10 утра на 3-м км автодороги Н24956 «Подъезд к г. п. Мачулищи от автомобильной дороги Р23 «Минск — Микашевичи».

— 34-летний водитель маршрутного такси, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, затем Mercedes опрокинулся, — прокомментировали происшествие в ГАИ.

Сообщается, что семь пассажиров, в том числе 11-летний ребенок, доставлены для обследования в медицинское учреждение.

В Минздраве уточняют: в результате ДТП пострадали семь человек, шесть из которых госпитализированы. Всех осмотрели специалисты четырех бригад скорой медицинской помощи и направили на госпитализацию в Минскую областную больницу, Минскую областную детскую больницу и больницу скорой медицинской помощи Минска. У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ.

Стало известно, что по факту данного ДТП выявлены нарушения в действиях работника дорожной организации.

— Обслуживаемый участок был несвоевременно обработан соляной смесью. В отношении сотрудника коммунальной службы составлен административный материал по ст. 18.32 КоАП Республики Беларусь, вынесен штраф в размере 20 базовых величин, — сообщили в УВД Минского облисполкома.

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