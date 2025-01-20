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ВСУ уничтожили дорогостоящую РЛС россиян «Небо-СВУ»

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  • 20.01.2025, 18:24
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ВСУ уничтожили дорогостоящую РЛС россиян «Небо-СВУ»

Ее стоимость – около $100 миллионов.

На левобережье Херсонской области украинские БПЛА уничтожили радиолокационную станцию россиян 1Л119 «Небо-СВУ», принадлежавшую одному из подразделений 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии РФ (военная часть 54821, Краснодарский край).

Об этом пишет Telegram-канал «Досье Шпиона».

Атака была произведена с использованием трех ударных беспилотников. По предварительным оценкам, РЛС «Небо-СВУ» получила значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

Кроме этого, была уничтожена дизельная электростанция «ДЭС ЭД3х30-Т400-1РА1М6», которая обеспечивала работу комплекса.

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