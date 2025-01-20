Байден встретил Трампа в Белом доме словами: «Добро пожаловать домой» 20.01.2025, 19:03

Трамп с супругой прибыл в Белый дом для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Белый дом для традиционного чаепития перед церемонией инаугурации, передал телеканал CNN.

У дверей их встретил уходящий глава американской администрации Джо Байден его жена Джилл. На видео этого не слышно, но, по данным CNN, Байден при приветствии сказал Трампу: «Добро пожаловать домой».

Ранее и выбранный Трампом на пост вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой Ушей приехали в Белый дом, где их поприветствовала уходящая с этой должности Камалла Харрис и ее муж.

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