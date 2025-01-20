СМИ: Президент Ирана отказался ждать в Кремле опаздывавшего Путина 27 20.01.2025, 19:31

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Масуд Пезешкиан

Масуд Пезешкиан решил покинуть Кремль.

Во время визита в Россию 17 января президент Ирана под предлогом молитвы уехал из Кремля в отель, не став дожидаться нелегитимного президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники Iran International.

Собеседник издания рассказал, что Путин был «пока не готов к встрече» с Пезешкианом, и делегации Ирана предоставили выбор: остаться в зале ожидания или вернуться в отель, и «Пезешкиан решил покинуть Кремль под предлогом совершения молитв перед возвращением на отложенную встречу».

Журналисты утверждают, что президент Ирана ждал правителя РФ «около часа».

Iran International напомнил, что «Путин регулярно заставлял мировых лидеров ждать своего прибытия, что широко рассматривается как психологическая тактика бывшего агента КГБ». Журналисты напомнили, что в свое время около четырех часов Путина ждали теперь уже бывшие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Виктор Янукович, а лидеры Японии, Монголии и Израиля ждали «до трех часов».

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