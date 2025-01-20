закрыть
20 января 2025, понедельник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп вступил в должность президента США

22
  • 20.01.2025, 19:45
  • 6,186
Трамп вступил в должность президента США

Прямая трансляция.

Избранный президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2025 года.

Прямую трансляцию церемонии инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки из Вашингтона ведет «Голос Америки».

Дональд Трамп, а также уходящий глава американской администрации Джо Байден прибыли в Капитолий, где пройдет приведение Трампа к присяге.

Оба лидера приехали с супругами.

На церемонию также прибыли дети Трампа: дочери Иванка и Тиффани, а также сыновья Дональд Трамп — младший, Эрик и Бэррон.

Обычно инаугурация президента США проходит на ступеньках около Капитолия США — там разворачивают большую трибуну, на которой сидят высокопоставленные гости и выступает сам президент. Зрители при этом занимают места в Юнион Сквер, а также в сквере до самого монумета Джорджу Вашингтону (почти 2 км). Однако в этот раз Трамп решил перенести церемонию в зал Капитолия из аномального похолодания. Согласно прогнозу, в день инаугурации в Вашингтоне ожидается от минус 4 до минус 14 градусов холода. Организаторы были застигнуты врасплох, писала The Washington Post. На кадрах, которые опубликованы с подготовки церемонии, видно, как в Юнион сквер успели поставить сидения для зрителей.

Написать комментарий 22

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип