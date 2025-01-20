Трамп вступил в должность президента США

Трамп вступил в должность президента США22
- 20.01.2025, 19:45
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Прямая трансляция.
Избранный президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января 2025 года.
Прямую трансляцию церемонии инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки из Вашингтона ведет «Голос Америки».
Дональд Трамп, а также уходящий глава американской администрации Джо Байден прибыли в Капитолий, где пройдет приведение Трампа к присяге.
Оба лидера приехали с супругами.
На церемонию также прибыли дети Трампа: дочери Иванка и Тиффани, а также сыновья Дональд Трамп — младший, Эрик и Бэррон.
Обычно инаугурация президента США проходит на ступеньках около Капитолия США — там разворачивают большую трибуну, на которой сидят высокопоставленные гости и выступает сам президент. Зрители при этом занимают места в Юнион Сквер, а также в сквере до самого монумета Джорджу Вашингтону (почти 2 км). Однако в этот раз Трамп решил перенести церемонию в зал Капитолия из аномального похолодания. Согласно прогнозу, в день инаугурации в Вашингтоне ожидается от минус 4 до минус 14 градусов холода. Организаторы были застигнуты врасплох, писала The Washington Post. На кадрах, которые опубликованы с подготовки церемонии, видно, как в Юнион сквер успели поставить сидения для зрителей.