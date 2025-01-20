Трамп принес присягу и стал 47-м президентом США 9 20.01.2025, 20:09

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Для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна.

Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США. Для приведения к присяге он использовал Библию Авраама Линкольна, 16-го главы государства.

За несколько минут до этого к присяге привели вице-президента Джей Ди Вэнса.

Церемония инаугурации прошла в ротонде Капитолия, на ней присутствуют предшественник Трампа Джо Байден и бывший вице-президент Камала Харрис. Также на мероприятие прибыли бывшие президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001), Джордж Буш-младший (2001–2009), экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.

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