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Трамп объявил ЧП в сфере энергетики США

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  • 20.01.2025, 21:10
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Трамп объявил ЧП в сфере энергетики США
Дональд Трамп

Президент США анонсировал бурение нефтяных и газовых скважин.

Президент США Дональд Трамп в качестве одного из своих первых решений после вступления в должность ввел чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики.

«Мы будем бурить, детка, бурить», — сказал политик во время своей инаугурационной речи.

Он добавил, что инфляционный кризис был вызван «массовым перерасходом средств и ростом цен на энергоносители», и заявил, что собирается поручить своему кабинету использовать «имеющиеся в его распоряжении обширные полномочия» для снижения стоимости товаров.

О том, что Трамп планирует объявить «чрезвычайное положение в энергетике», которое предоставит ему полномочия по увеличению добычи ресурсов в США, включая открытие бурения на Аляске, ранее сообщил NBC News.

Указ в том числе отменит многие из экологических запретов на Аляске бывшего президента Джо Байдена, включая ограничение на бурение нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы, отметила 9 января The Washington Post.

США также выйдут из Парижского соглашения по климату. Об этом объявил пресс-секретарь Трампа. Об этом он заявил сразу после инаугурации Трампа.

Во время первого срока Трамп также принимал решение выйти из соглашения, которое впервые подписал от США Барак Обама в 2015 году. Трамп вышел из соглашения в 2017 году. В 2021 году, когда в Белый дом избрался Джо Байден, США вернулись к соглашению.

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