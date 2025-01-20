Путин обсудил с Совбезом РФ инаугурацию Трампа

Путин обсудил с Совбезом РФ инаугурацию Трампа7
- 20.01.2025, 21:29
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Диктатор РФ провел оперативное совещание по видеосвязи.
Диктатор России Владимир Путин обсудил с российским Советом безопасности инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
«Обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Украины, перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США», — говорится в сообщении.