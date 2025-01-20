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Путин обсудил с Совбезом РФ инаугурацию Трампа

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  • 20.01.2025, 21:29
  • 5,864
Путин обсудил с Совбезом РФ инаугурацию Трампа

Диктатор РФ провел оперативное совещание по видеосвязи.

Диктатор России Владимир Путин обсудил с российским Советом безопасности инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в понедельник по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

«Обсуждались вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Украины, перспективы российско-американских отношений с будущей администрацией США», — говорится в сообщении.

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