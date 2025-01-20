Китай отказался заменять России критические западные технологи 3 20.01.2025, 21:44

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Надежды Кремля на помощь Пекина оказались тщетными.

Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении санкций и технологической блокады, западных стран оказались тщетными.

Хотя Китай стал крупнейшим поставщиком товаров в РФ, а двусторонний товарооборот вырос на 70% с начала войны, российским компаниям так и не удалось полностью заменить китайским импортом западное оборудование и сырье, отмечают в обзоре эксперты «Института Гайдара» со ссылкой на данные таможенной статистики.

Так, например ввоз медицинского и оптического оборудования из КНР по сравнению с 2021 годом увеличился на $1,3 млрд в год, что компенсировало лишь 60% потерянных поставок из Европы. Объемы импорта пластмасс и полимеров из Китая выросли на $1,6 млрд, однако это покрыло только 40% довоенного импорта из ЕС. В категории «механического оборудования» китайские компании заменили 60% утраченных из-за санкций европейских поставок, а в категории «электрооборудования» — менее четверти.

«В других товарных группах значительного роста импорта из Китая не произошло», — указывает «Институт Гайдара». Так, например поставки летательных аппаратов из Евросоюза упали на $3,1 млрд в год, а новый китайский экспорт — лишь $201 млн (то есть всего 7%).

Субстанций для производства лекарств Китай поставляет в Россию лишь на $108 млн в год — в 86 раз меньше, чем Евросоюз, импорт из которого держится на довоенных уровнях ($9,3 млрд в год). «Таким образом, российский рынок сохраняет зависимость от европейских лекарств и субстанций», — делают вывод эксперты.

В целом российско-китайская торговля после бурного роста первых двух лет войны — на 30% в 2022 году и 26% в 2023-м — начала стагнировать. За год взаимный товарооборот вырос лишь на 1,9%, или $244,8 млрд.

Поставки китайских товаров в Россию в юаневом выражении прибавили лишь 5% после взлета на 53% годом ранее, а импорт из РФ и вырос всего на 1%.

«Период бурного роста экспорта в Китай из-за переориентации российского экспорта завершился», — констатируют эксперты «Института Гайдара. Так, импорт нефти из РФ Китаем за 11 месяцев 2024 года вырос лишь на 2%, до 99,1 млн тонн, а закупки других сырьевых товаров и вовсе просели.

Импорт угля упал на 13%, до 81,5 млн тонн; поставки черных металлов рухнули почти вдвое — до 0,67 млн тонн, меди — на 19%, до 0,3 млн тонн; импорт СПГ просел на 1%, до 7,8 млн тонн.

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