Зеленский поздравил Трампа после инаугурации 2 20.01.2025, 22:41

Владимир Зеленский

Президент Украины назвал возвращение Трампа к власти шансом на мир.

Президент США Дональд Трамп — сильный человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский и пожелал удачи ему и «всей Америке». Публикация появилась в телеграм-канале.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский.

Этим вечером Трамп принес присягу и стал 47-м президентом. Он рассказал о желании стать «миротворцем и объединителем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com