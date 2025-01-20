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Зеленский поздравил Трампа после инаугурации

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  • 20.01.2025, 22:41
Зеленский поздравил Трампа после инаугурации
Владимир Зеленский

Президент Украины назвал возвращение Трампа к власти шансом на мир.

Президент США Дональд Трамп — сильный человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский и пожелал удачи ему и «всей Америке». Публикация появилась в телеграм-канале.

«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский.

Этим вечером Трамп принес присягу и стал 47-м президентом. Он рассказал о желании стать «миротворцем и объединителем».

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