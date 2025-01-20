Зеленский поздравил Трампа после инаугурации

Зеленский поздравил Трампа после инаугурации2
- 20.01.2025, 22:41
Президент Украины назвал возвращение Трампа к власти шансом на мир.
Президент США Дональд Трамп — сильный человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский и пожелал удачи ему и «всей Америке». Публикация появилась в телеграм-канале.
«Украинцы готовы работать вместе с американцами, чтобы достичь мира — настоящего мира. Это шанс, которым нужно воспользоваться», — написал Зеленский.
Этим вечером Трамп принес присягу и стал 47-м президентом. Он рассказал о желании стать «миротворцем и объединителем».