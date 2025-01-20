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Трамп объявил о подготовке миссии США на Марс

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  • 20.01.2025, 23:09
Трамп объявил о подготовке миссии США на Марс

Политик заявил, что США установят звездно-полосатый флаг на планете.

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп заявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс.

«Соединенные Штаты снова будут считать себя развивающейся нацией, которая увеличивает наше богатство, расширяет нашу территорию, строит наши города, повышает наши ожидания и несет наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему очевидному предназначению — к звездам, запуская американских астронавтов, которые установят звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал он.

Осенью основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года. Этот срок он объяснил сближением («противостоянием») Земли и Марса, которое обычно происходит чуть реже чем раз в два года. По словам Маска, если эта миссия будет удачной, то через четыре года станут возможны пилотируемые полеты.

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