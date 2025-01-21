Кремль затихарился 21.01.2025, 8:38

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Андрей Окунь

Путинская элита — в роли просящих и ожидающих.

Вот и наступил день, ради которого наши госдеды терпели последние два месяца: Дональд Трамп вступил в должность президента США.

Все, о чем я писал, все мои прогнозы подтвердились: никакой эскалации за это время не случилось, несмотря на яростное упорство, с которым нас запугивали. Помню, как в конце ноября многие прямо переживали, что начнется полноценная ядерная война, но вот мы здесь. Ничего из ряда вон выходящего не произошло.

Я настаивал на том, что если бы Кремль хотел эскалации, а самое главное, был к ней готов, то спокойно обострял из-за тех же поставок Украине западного вооружения. Однако делать этого он не стал.

Из информационного пространства исчез хваленный «Орешник», да и про удары западными ракетами российская пропаганда практически не упоминает. А ведь только за последнюю неделю нашу страну неоднократно обстреливали из британских Storm Shadow и американских ATACMS. В Брянской области, например, взорвали химзавод. Даже самая масштабная атака дронов с начала войны случилась, но все прошло мимо внимания защитников суверенитета.

Все из-за того, что путинская власть банально затерпела, выпрыгивая из штанов, чтобы не допустить обострения перед приходом Трампа. Это российская власть шугалась, тихарилась и не лезла лишний раз на рожон, а не наоборот — сейчас важно об этом помнить.

Кремль ждет договорнячка, но не факт, что его получит. Мы не знаем о реальных планах администрации Трампа, не понимаем точно, вокруг чего будут идти «торги». Главное, нам неизвестно, на что стороны готовы пойти ради отстаивания своих позиций. Но так или иначе путинская «элита» знакомится с Трампом с позиции просящих и ожидающих, а не геополитических воротил, какими их рисует пропаганда.

Андрей Окунь, Telegram

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