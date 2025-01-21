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В США создали ИИ-копии всех мировых лидеров

  • 21.01.2025, 12:21
В США создали ИИ-копии всех мировых лидеров

С ними работают аналитики в сфере искусственного интеллекта.

Как сообщает The New York Times, в ЦРУ разработали виртуальные копии зарубежных президентов и премьер-министров, чтобы аналитики учились предсказывать поведение политиков.

Разработкой проекта занимались последние 2 года. Известно, что в основе лежат большие языковые модели, однако неизвестно какие именно. Пусть ЦРУ — огромное ведомство с безграничными бюджетами, едва ли они использовали уникальное решение: это требует огромного количества вычислительных ресурсов. Вполне вероятно, им оказывали поддержку технологические компании США.

«Это фантастический пример приложения, которое нам удалось быстро развернуть и запустить в эксплуатацию более дешевым и быстрым способом», — отметил главный технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани.

С помощью ИИ-двойников в ЦРУ намерены предсказывать поведение лидеров других стран. Также аналитики разведки будут активно учиться на взаимодействии с ИИ-копиями, чтобы в случае чего верно считать эмоции или желаниия иностранного лидера.

В общем, идея с ИИ-копиями действительно хороша в разведке. Но можно не сомневаться: скоро подобные решения появятся в других странах и даже у крупных корпораций. Более того, мы уверены, что разработкой ИИ-копий начнут заниматься не только государства и корпорации с огромными бюджетами, но и обычные работяги. А все по тому, что в этом нет ничего принципиально сложного.

Дело в том, что недавно ученые научились создавать ИИ-двойников за 2 часа. Для этого не нужно чего-то сверхъестественного. С такой задачей справятся даже текущие модели в базовой версии (например, ChatGPT за 20 долларов). Потребуется разве что задавать человеку, копию которого вы планируете сделать, весьма каверзные вопросы из социальных опросников. На их основе получается идеальный двойник.

У сотрудников ЦРУ 2 года назад тех технологий, что есть сейчас, не было. Более того, у них не было и нет возможности задавать лидерам других стран какие угодно вопросы на протяжении двух часов. Поэтому им пришлось как следует попотеть, чтобы копии получились действительно реалистичными.

Но вот дальнейшая работа с двойниками пойдет куда быстрее. В этом можно не сомневаться.

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