Трамп озвучил свою версию о количестве погибших со стороны России и Украины 5 21.01.2025, 14:06

2,952

Дональд Трамп

Счет идет на сотни тысяч.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на войне РФ против Украины погибло около миллиона российских и 700 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Politico.

«У нас есть цифры, что почти миллион российских солдат был убит. Около 700 000 украинских солдат погибли. Россия больше, они потеряли больше солдат, но это не способ управлять страной», — добавил он.

Он также заявил, что то, как долго длится война выставляет российского диктатора Владимира Путина «не в лучшем свете».

«Большинство людей думали, что это продлится около недели, а теперь это длится уже три года», — сказал Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com