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Трамп озвучил свою версию о количестве погибших со стороны России и Украины

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  • 21.01.2025, 14:06
  • 2,952
Трамп озвучил свою версию о количестве погибших со стороны России и Украины
Дональд Трамп

Счет идет на сотни тысяч.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на войне РФ против Украины погибло около миллиона российских и 700 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Politico.

«У нас есть цифры, что почти миллион российских солдат был убит. Около 700 000 украинских солдат погибли. Россия больше, они потеряли больше солдат, но это не способ управлять страной», — добавил он.

Он также заявил, что то, как долго длится война выставляет российского диктатора Владимира Путина «не в лучшем свете».

«Большинство людей думали, что это продлится около недели, а теперь это длится уже три года», — сказал Трамп.

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