Многодетную белоруску будут третий раз судить за «политику»2
- 21.01.2025, 15:48
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Ее муж уже был политзаключенным, а матери дали «химию».
На 27 января в Брестском областном суде запланирован очередной процесс над Юлией Лаптанович. Это политзаключенная из Пружан, семью которой с 2020 года судили несколько раз по «политическим» делам, сообщает «Берасцейская Вясна».
Это уже третье уголовное дело в отношении Юлии. Сейчас женщине вменили ч. 2 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности).
Что именно ставят в вину Юлии Лаптанович на этот раз, правозащитникам не известно.
Напомним, что семью Лаптановичей с 2020 года непрерывно репрессируют: сперва саму Юлию и ее мужа Игоря судили по «хороводному делу» (из-за участия в мирной акции протеста в Бресте). Потом летом 2022 года Юлию приговорили к четырем годам и девяти месяцам колонии сразу по шести статьям — основная часть обвинений касалась того, что Юлия предположительно передала данные о должностных лицах, которые осуществляли уголовное преследование ее семьи.
А в конце 2024 года осудили тещу Юлии, бабушку трех ее детей — тоже по «политическим» обвинениям (за то, что в 2021 году дала интервью «Белсату»).