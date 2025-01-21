Не только здоровье: почему сорвался визит Лукашенко в Китай 2 21.01.2025, 16:18

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Политолог назвал две причины.

В начале 2025 года, 3 января, Лукашенко анонсировал визит в Китай. Поездка должна была состояться до так называемых выборов — 26 января. Визит диктатора к Си Цзиньпину не состоялся.

СМИ озвучили две возможные версии. Первая — ухудшение здоровья Лукашенко, вторая — Китай сам решил, что пока не хочет встречаться с Лукашенко.

Какая из них ближе к правде? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Сомневаюсь в том, что Китай решил, что Лукашенко им не нужен. Было бы сложно делать такие громкие, публичные заявления, если бы не было предварительных договоренностей. Причину стоит искать в несколько иной плоскости.

Во-первых, это все же здоровье Лукашенко, которое не благоволит таким серьезным далеким перелетам, нагружающим организм. Тем более вписать визит в «предвыборный» календарь было бы достаточно сложно и возможно только при идеальном здоровье.

Ведь Китай — это минимум 3-4 дня с учетом перелетов и какого-то минимального времени нахождения там. Нужно хотя бы 1,5-2 рабочих дня, иначе это не визит, а неуважение к хозяевам.

Эти четыре дня, с учетом фактора здоровья Лукашенко, оказалось невозможно найти. Плюс, опять-таки, у самого визита должно было быть несколько целей. Основных я бы выделил две. Первая — поиск публичной поддержки, но сразу скажу, что вряд ли бы там товарищ Си в открытую пожелал Лукашенко победы на «выборах». На такой шаг даже Кремль не пошел, ограничившись телефонным звонком и достаточно странным пожеланием «успехов», не более того.

Вторая цель, которой хотел бы достичь Лукашенко в Китае,— деньги. Без получения очередного кредита под что-нибудь или большого подарка, но отношения с Китаем в финансовой сфере несколько омрачены тем, что Лукашенко не является надежным партнером в плане выплат.

Самый амбициозный проект — строительство частного калийного завода под гарантии правительства Беларуси и китайский кредит — застопорился. Деньги, я так понимаю, никто китайцам возвращать не спешит. Беларусь не сильно хочет расплачиваться по долгам друга Миши (российский олигарх Михаил Гуцериев — прим. ред.).

В такой атмосфере ехать, чтобы просить очередные деньги, было бы для Лукашенко максимально некомфортно. Здесь здоровье, а также невозможность решить как минимум одну из двух задач на китайском направлении. Это и является той причиной, по которой анонсированное мероприятие так и не состоялось.

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