Цены на нефть упали ниже $79 за баррель

Цены на нефть упали ниже $79 за баррель1
- 21.01.2025, 19:07
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Впервые за полторы недели.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,51% и опустилась до $78,94 за баррель по состоянию на вечер 21 января. Нефть Brent торгуется ниже $79 за баррель впервые с 10 января 2025 года.
Участники рынка оценивают новости о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля и увеличить добычу нефти в Соединенных Штатах, пишет Reuters. Также давление на цены оказало укрепление доллара на мировом рынке.
Трамп в понедельник, 20 января, подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов. NBC News уточняет, что эта декларация позволяет Трампу стимулировать добычу в США, включая бурение на Аляске.
Президент США также заявил, что его администрация, скорее всего, прекратит закупать нефть у Венесуэлы и «очень пристально» следит за этой южноамериканской страной: «20 лет назад это была великая страна, а теперь там бардак. Нам не нужно покупать их нефть. У нас и так достаточно нефти для себя». США — второй по величине покупатель венесуэльской нефти после Китая.