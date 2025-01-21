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Цены на нефть упали ниже $79 за баррель

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  • 21.01.2025, 19:07
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Цены на нефть упали ниже $79 за баррель

Впервые за полторы недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,51% и опустилась до $78,94 за баррель по состоянию на вечер 21 января. Нефть Brent торгуется ниже $79 за баррель впервые с 10 января 2025 года.

Участники рынка оценивают новости о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля и увеличить добычу нефти в Соединенных Штатах, пишет Reuters. Также давление на цены оказало укрепление доллара на мировом рынке.

Трамп в понедельник, 20 января, подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов. NBC News уточняет, что эта декларация позволяет Трампу стимулировать добычу в США, включая бурение на Аляске.

Президент США также заявил, что его администрация, скорее всего, прекратит закупать нефть у Венесуэлы и «очень пристально» следит за этой южноамериканской страной: «20 лет назад это была великая страна, а теперь там бардак. Нам не нужно покупать их нефть. У нас и так достаточно нефти для себя». США — второй по величине покупатель венесуэльской нефти после Китая.

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