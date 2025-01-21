Единственный авианосец Путина не смогли отремонтировать третий год подряд

Единственный авианосец Путина не смогли отремонтировать третий год подряд12
- 21.01.2025, 21:13
- 2,046
«Адмирал Кузнецов» продолжает оставаться объектом насмешек.
Неудачи продолжают преследовать тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец в составе российского флота, доставшийся Кремлю в наследство от СССР, передает The Moscow Times.
Вставший на ремонт в 2018 году после похода к берегам Сирии, «Адмирал Кузнецов» так и не смог в срок вернуться в строй, а его будущее остается неясным. Изначально планировалось, что построенный в 1985 году корабль, рассчитанный на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов, получит новейшие системы ПВО «Панцирь-М», а также будет подготовлен к применению крылатых ракет и самонаводящихся авиабомб. Объединенная судостроительная корпорация обещала завершить работы на 35-м судоремонтром заводе в Мурманске в 2022 году. Затем сроки перенесли на 2023 год, затем — на 2024-й. Но по итогам прошлого года о возвращении в строй авианосца власти так и не сообщили.
После отправки в Сирию, которая сделала «Адмирал Кузнецов» объектом насмешек из-за следа черного дыма, заполонившего небо над Атлантикой, занимавший тогда пост министра обороны Британии Майкл Феллон назвал авианосец «кораблем позора». Американский журнал National Interest поместил «Кузнецова» на первое место в списке худших авианосцев мира, отмечая низкое качество строительства, плохую поддержку и отсутствие какого-либо «потомства» в виде новых, более современных авианосцев.
В ходе сирийского похода, в котором «Кузнецова» сопровождал буксир из-за низкой надежности силовой установки, авианосец потерял два истребителя за три недели, после чего, как писал The Telegraph, его авиакрыло перевели на наземный аэродром.
Первая попытка отремонтировать корабль после плавания в Сирию закончилась катастрофой. На заводе под Мурманском «Адмирал Кузнецов» не смог выйти из плавучего дока, в результате чего на корабль обрушился доковый кран, в его корме образовалась дыра, а сам гигантский док затонул.
Спустя год в ходе ремонта «Адмирала Кузнецова» возник пожар, в результате которого погибли двое рабочих, а сам корабль получил дополнительные повреждения. В 2018 году ремонт авианосца власти оценивали в 20 млрд рублей.