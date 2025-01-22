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Ученые: За последнее 100 лет мужчины выросли вдвое больше женщин

  • 22.01.2025, 12:24
Ученые: За последнее 100 лет мужчины выросли вдвое больше женщин

Разница между полами увеличилась.

За последние 100 лет мужчины по всему миру набирали рост и вес в два раза быстрее женщин, что привело к увеличению различий между полами. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Университета Рохэмптона.

Анализ записей из десятков стран показал, что женщины в среднем становились на 1,7 см выше и на 2,7 кг тяжелее, а мужчины на 4 см выше и на 6,5 кг тяжелее. Это говорит о том, что по мере улучшения условий жизни и рост, и вес увеличиваются, но более чем в два раза быстрее у мужчин, чем у женщин, пишет издание.

Чтобы выяснить, наблюдаются ли схожие тенденции внутри стран, исследователи изучили исторические данные о росте в Великобритании, где индекс развития человеческого потенциала вырос с 0,8 в 1900 году до 0,94 в 2022 году. В течение первой половины века средний рост женщин увеличился на 1,9% — со 159 см до 162 см, а средний рост мужчин — на 4% — со 170 см до 177 см.

«Примерно каждая четвертая женщина, родившаяся в 1905 году, была выше среднего мужчины, родившегося в 1905 году, но среди женщин, родившихся в 1958 году, этот показатель снизился до одной из восьми», — отметила профессор Льюис Хэлси.

В прошлом году ученые из Норвежской школы менеджмента BI выяснили, что мужчины гораздо чаще женщин ориентируются на физическую и сексуальную привлекательность партнера, а также на его здоровье. Эти черты обычно связывают с фертильностью и репродуктивной ценностью.

Женщины придают большее значение интеллекту, эмоциональной стабильности, добросовестности и потенциальному доходу. Эти качества предполагают способность партнера заботиться о семье и обеспечивать ее всем необходимым, добавили исследователи.

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