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Летает в жару, холод и ветер: в Украине создали новый дрон

  • 22.01.2025, 12:51
  • 2,632
Летает в жару, холод и ветер: в Украине создали новый дрон

Авиационный комплекс Poseidon разрешили к использованию в ВСУ.

Министерство обороны Украины кодифицировало беспилотный авиационный комплекс Poseidon отечественного производства. Отныне его можно использовать в подразделениях Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач. Дроны имеют современную навигационную систему и электродвигатели. Беспилотные летательные аппараты могут выполнять задачи при разной температуре — от -20 °С до +45 °С и во время сильного ветра. Заряда аккумуляторов комплекса хватает на несколько часов непрерывной работы.

«Рабочая высота этих беспилотников вне зоны досягаемости многих огневых средств противовоздушной обороны противника», — добавил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Ранее министр обороны Рустем Умеров рассказывал, что Украина вышла на серийное производство ракет. В частности, по состоянию на декабрь 2024 года при поддержке Минобороны наладили выпуск ракет «Паляница» и Р-360 для комплекса «Нептун».

Напомним, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках роботизированную наземную платформу «Равлик». Он способен работать в сложных погодных условиях, в частности, легко преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия.

Также к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины допущен логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства. Он может доставлять провизию, боеприпасы, военное снаряжение, а также эвакуировать раненых.

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