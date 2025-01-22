Панама обратилась в ООН из-за угроз Трампа 8 22.01.2025, 16:44

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Президент страны заявил, что «канал не был подарком США».

Власти Панамы после инаугурационной речи президента США Дональда Трампа, в которой он повторил угрозы захватить Панамский канал, опровергли его утверждения и обратились за поддержкой в ООН, сообщает «Немецкая волна».

«Мы целиком и полностью отвергаем все, что сказал господин Трамп», - заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 22 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино.

Он подчеркнул, что Панамский канал не был «подарком от США», как это утверждает Трамп. Канал «принадлежит Панаме и будет дальше принадлежать Панаме», добавил Мулино.

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором обратил внимание на «тревожные высказывания» Трампа, сообщают AFP и Reuters.

Панамские власти при этом сослались на статью Устава ООН, запрещающую любому члену организации угрожать силой или применять ее против территориальной целостности или политической независимости другого государства.

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