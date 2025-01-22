Европарламент принял уникальную резолюцию по Беларуси 7 22.01.2025, 17:00

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Режим Лукашенко нелегитимен и преступен.

22 января на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию по Беларуси, сообщает корреспондент сайта Charter97.org

Уникальность резолюции в том, что Европарламент до так называемых «выборов», которые состоятся 26 января, признает их нелегитимными.

В резолюции идет долгое перечисление многочисленных нарушений прав человека в Беларуси, начиная от насильственных исчезновений критиков Лукашенко в конце 90-х до репрессий в 2024 году.

«Несколько политических заключенных умерли в заключении, четверо из них только в 2024 году; политические заключенные сталкиваются с пытками, отказом в медицинской помощи, ограничением доступа к свиданиям с адвокатами и членами семьи и одиночным заключением; только в 2024 году было задокументировано более 8 800 случаев политически мотивированного преследования, включая аресты, задержания, увольнения и другие формы репрессий в отношении политических заключенных, их семей и адвокатов, активистов, журналистов, священников, врачей, возвращающихся белорусов и других лиц; только в 2024 году по политическим обвинениям было осуждено не менее 1721 человека», — говорится в документе

«Политические аресты продолжаются, несмотря на [недавние] помилования», — заявили евродепутаты.

«По меньшей мере восемь политических заключенных в настоящее время содержатся под стражей без связи с внешним миром», — напоминают депутаты

Отдельно упомянут случай Николая Хило, местного сотрудника делегации ЕС в Беларуси, который «был задержан белорусским КГБ перед офисом делегации ЕС, содержался в предварительном заключении с апреля 2024 года и приговорен в декабре 2024 года к четырем годам лишения свободы».

Законодатели выразили «серьезную обеспокоенность положением политических заключенных, включая Полину Шаренду-Панасюк, Николая Статкевича, Марию Колесникову, Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Николая Статкевича, Николая Хилу, Валентина Стефановича, Максима Знака, Виктора Бабарико, Игоря Лосика, Анджея Почобута,, Владимира Мацкевича, Марфу Рабкову, Владимира Лабковича, Александра Ярошука, Яну Пинчук, Николая Банкова, Андрея Новицкого, Генриха Окалатовича, Владимира Книгу, Дмитрия Кучука, Павла Северинца и других».

Парламентарии напоминают, что «в сентябре 2024 года Литва передала документы по ситуации в Беларуси в Прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) для расследования определенных преступлений против человечности, совершенных режимом Лукашенко».

Европарламент призывает поддержать независимые СМИ в нашей стране — сайт Charter97.org, «Белсат», «Радыё Рацыя», «Радыё Свабода» и NEXTA, которые «играют решающую роль в предоставлении необходимой информации и служат платформой для демократических голосов».

Депутаты «настоятельно призывает ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции в отношении лиц и организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и за участие Беларуси в агрессивной войне России против Украины, закрывая при этом санкционные лазейки и занимаясь основными источниками доходов, финансирующих режим, такими как экспорт калийных и других удобрений; призывают ЕС ввести санкции в отношении белорусских организаций и лиц, ответственных за принудительный труд политзаключенных».

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