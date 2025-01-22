В России задержали «турагентку» из Минска, которая обманула десятки людей 22.01.2025, 17:11

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Женщина обманула своих клиентов на сумму свыше 170 тысяч рублей.

Следственный комитет проводит расследование мошеннических действий, в результате которых пострадали более 38 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, в сентябре 2019 года 37-летняя жительница Минска начала развивать свой бизнес в сфере туристических услуг. Ее коммерческие предложения выглядели весьма привлекательно: горящие путевки в экзотические страны, высокий уровень обслуживания клиентов и гарантии незабываемого отдыха.

«Многие желающие соблазнялись такими условиями, поскольку хозяйка агентства создавала впечатление профессионала своего дела. Однако ожидание прекрасного отдыха все чаще омрачалось непредвиденными трудностями. Минчанка придумывала для покупателей разные причины: требуется дополнительная пошлина для оформления визы или необходимо срочно внести предоплату за трансфер. Кроме того, женщина не стеснялась систематически одалживать деньги у клиентов для развития туристического бюро», — рассказали в СК.

С течением времени долги только увеличивались, как и число недовольных клиентов, а возвращать деньги женщина не собиралась. В 2021 году пострадавшие от недобросовестного турагента обратились в милицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Установлено, что минчанка обманула своих клиентов на сумму свыше 170 тысяч рублей. Она не намеревалась сотрудничать со следствием и покинула страну.

На протяжении трех лет женщина находилась в розыске. В октябре 2024 года следователи получили информацию о ее пребывании в России. Белоруска была задержана, сейчас рассматривается вопрос о ее экстрадиции.

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