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Яромир Ягр продаст свой клуб «Кладно» бизнесмену из Чехии

  • 22.01.2025, 18:33
Яромир Ягр продаст свой клуб «Кладно» бизнесмену из Чехии

У легендарного чешского хоккеиста останется лишь 20% акций.

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр договорился о продаже клуба Экстралиги «Рытиржи Кладно» бизнесмену Томашу Драстилу.

Драстил завладеет 80% акций «Кладно», тогда как оставшиеся 20% останутся у семьи Ягра. Ожидается, что о сделке будет объявлено в конце января, сообщает Iltalehti со ссылкой на чешское издание Denik.

Об интересе Драстила к «Кладно» стало известно в ноябре 2024 года. Тогда бизнесмен выразил намерение значительно усилить состав команды, а также вложиться в юниорские подразделения клуба.

Фанаты «Кладно» опасались, что после передачи права собственности новому владельцу клуб переедет в другой город. Но Драстил опроверг эти сведения.

Ягр входит в число акционеров «Кладно» с 2011 года. При этом с 2018-го его семья полностью владеет клубом. Кстати, форвард продолжает профессиональную карьеру. Так, в сезоне-2024/25 он провел 26 матчей и набрал 11 (4+7) очков. Но ранее Ягр сообщил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

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