В Польше рассматривается ряд изменений в визовой системе

В Польше рассматривается ряд изменений в визовой системе2
- 22.01.2025, 18:55
- 2,352
Белорусам на заметку.
Польский парламент рассмотрит ряд законопроектов, призванных упорядочить визовую систему. Часть этих изменений коснется и белорусов. Об этом телеканалу «Белсат» рассказали в Министерстве иностранных дел Польши.
В Польше идет работа над новой системой консульского обслуживания. Предполагается, что новая система будет основываться на биометрических данных заявителя (по принципу сканирования лица, как в Face ID в смартфонах Apple). Польские дипломаты считают, что такая мера поможет бороться с недобросовестными посредниками в Беларуси.
Также в МИД Польши заявили, что работают над тем, чтобы количество слотов соответствовало реальному спросу со стороны белорусов. «Работаем над тем, чтобы эти условия [выдачи виз] были последовательно приведены в соответствие с реальным спросом — чтобы количество этих слотов росло», — прокомментировала заместитель главы МИД Хенрика Мостицка-Дендис.
В апреле 2024-го визовые центры в Беларуси ввели верификацию по видеосвязи при подаче документов на получение шенгенской визы. Теперь для подтверждения личности заявителя требуется оригинал паспорта и устройство с работающей камерой. Но такое нововведение создало трудности. Многие желающие получить визу жаловались, что не могут ни сами пройти регистрацию, ни записать престарелых родителей, ни обратиться к «помогаторам».