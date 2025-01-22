Хуситы освободили команду захваченного ими в 2023 году судна 22.01.2025, 19:07

Освобождены в том числе граждане Украины.

Контролирующая часть территории Йемена проиранская группировка «Ансар Алла» (хуситы) заявила об освобождении захваченных в ноябре 2023 года моряков судна «Гэлэкси Лидер».

Согласно заявлению группировки, 25 членов команды судна были освобождены при посредничестве Омана. Среди них граждане Украины, Филиппин, Болгарии, Румынии и Мексики.

Хуситы захватили сухогруз в Красном море вскоре после того, как объявили, что в целях борьбы с Израилем, который вел операцию против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа, будут захватывать или топить связанные с Израилем или направляющиеся в эту страну суда. Они утверждали, что «Гэлэкси Лидер», который ходить под флагом Багамских островов, связан с израильским миллиардером Абрахамом Унгаром. Судно было захвачено хуситами после вертолетного десанта и до сих пор ими удерживается.

Всего под удар хуситов попали около сотни коммерческих судов у побережья Йемена. Крупнейшие мировые торговые компании вынуждены были менять маршруты движения своих судов. В понедельник хуситы заявили, что могут ограничить свои нападения, сделав целью только израильские суда – в связи с прекращением огня в секторе Газа.

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