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На Тайване вышли из строя два ведущих к архипелагу Мацзу подводных кабеля

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  • 22.01.2025, 19:18
На Тайване вышли из строя два ведущих к архипелагу Мацзу подводных кабеля

Один из кабелей был отключен полностью, а второй получил серьезные повреждения.

Два подводных кабеля, ведущих к подконтрольному Тайваню архипелагу Мацзу, были отключены из-за повреждений. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на Министерство цифрового развития острова.

По данным источников издания, один из кабелей был отключен полностью, а второй получил серьезные повреждения. На фоне отключения кабелей крупнейший оператор связи на Тайване Chunghwa Telecom активировал резервные каналы коммуникации.

Интернет-трафик был перенаправлен на микроволновую и спутниковую передачу. Для исправления ситуации на место повреждения отправились технические специалисты. Причины повреждения кабелей неизвестны.

В начале января в подконтрольных Тайваню водах был поврежден оптоволоконный кабель. Местные власти считают, что к диверсии причастно следовавшее под флагом Камеруна китайское судно Shuxin39, которое протащило по кабелю якорь. На фоне этой ситуации Минобороны Тайваня объявило о намерении усилить наблюдение за подводными кабелями для противодействия подобным диверсиям.

Подконтрольный Тайваню архипелаг Мацзу располагается в северной части Тайваньского пролива. Минимальное расстояние от него до побережья материкового Китая составляет порядка 20 км.

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