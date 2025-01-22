Сбежавший из Сальвадора президент Фунес умер в Никарагуа 22.01.2025, 19:39

Карлос Маурисио Фунес Картахена

Он скончался в возрасте 64 лет.

Экс-президент Сальвадора Карлос Маурисио Фунес Картахена скончался в возрасте 64 лет в Никарагуа, сообщает местное издание 19 Digital со ссылкой на Министерство здравоохранения Никарагуа. Смерть наступила 21 января вечером, в 21:35, в результате обострения хронического заболевания.

Власти выразили соболезнования детям, родственникам, друзьям и коллегам Фунеса как в Никарагуа, так и в Сальвадоре.

Фунес возглавлял Сальвадор с 2009 по 2014 год. В 2023 году он был осужден заочно и приговорен к 14 годам тюремного заключения за незаконные переговоры с бандами в ходе его правления, пишет The Washington Times. Экс-глава Сальвадора обвинялся в создании преступной ассоциации и невыполнении своих обязанностей, в частности, из-за перемирия с уличными бандами, заключенным в 2012 году для снижения уровня насилия в стране. Фунес отрицал, что вел переговоры с бандами или предоставлял их лидерам какие-либо привилегии.

В 2016 году Фунеса обвинили в отмывании денег. Он вместе с женой и детьми покинул Сальвадор и получил убежище в Никарагуа.

Предшественник Фунеса Антонио Сака в 2018 году был также приговорен к 10 годам тюрьмы за растрату более $300 млн из государственной казны. Ему был назначен штраф $260 млн. Сака признал вину, что позволило сократить срок. Во время расследования выяснилось, что средства он использовал для личных нужд и нужд своей партии, включая более $7 млн на поддержку Националистического республиканского альянса.

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