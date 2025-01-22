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Посольство Италии в Минске сообщило о выявленных махинациях с записью на визы

  • 22.01.2025, 19:46
Посольство Италии в Минске сообщило о выявленных махинациях с записью на визы

Подробности.

Некоторые «близкие знакомые» обманывали сотрудников посольства Италии в Минске и «продавали записи на визовые приемы». Об этом сообщила 21 января итальянская дипмиссия в своей группе в Facebook.

«Посольство Италии заметило, что некоторые близкие знакомые обманывали нас и продавали записи на приемы по визам. О любом мошенничестве такого рода сразу после обнаружения сообщается итальянским властям. Особенно неприятно, что этим занимались люди, которым мы доверяли», — говорится в посте в Facebook.

Данные «близких знакомых» в публикации не сообщаются.

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