В ЕС разрешили добавлять в торты и макароны порошок из личинок 12 22.01.2025, 19:54

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Разрешение использовать порошок выдано только одной компании.

Европейская комиссия разрешила использовать как продукт питания обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок насекомого Tenebrio molitor (большой мучной хрущак, его личинки — мучные черви). Решение опубликовано на сайте ЕС. Оно вступит в силу через 20 дней после публикации, разрешение использовать порошок из личинок выдано только одной компании. Попытка заблокировать решение в Европарламенте провалилась.

По данным с сайта комиссии Агентства по безопасности пищевых продуктов ЕС, это уже четвертый случай, когда Европарламент разрешил использовать в качестве альтернативного источника белка продукт, изготовленный из насекомых. До этого было получено одобрение на использование в этих целях перелетной саранчи, домашнего сверчка и малого мучного червя.

Мучные черви богаты белками, жирами и клетчаткой, писала британская газета The Guardian в 2021 году. «В сушеном виде это похожее на личинку насекомое по вкусу очень напоминает арахис», — говорилось в материале.

Как сказано в тексте на сайте Европарламента, запрос на использование порошка из насекомых подала французская компания Nutri'Earth. Она просила разрешить применять порошок из измельченных насекомых, обработанный в ультрафиолете, в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон, сыров, молочных и фруктово-овощных продуктов.

16 января 2025 года комитет по охране окружающей среды, общественного здоровья и по безопасности пищевых продуктов Европарламента рассмотрела возражение на разрешение использовать как продукт питания порошок из личинок Tenebrio molitor. Евродепутат Лоранс Трошу возразившая против инициативы, отметила, что на сегодняшний день нет достоверных данных о том, является ли заявленный продукт аллергеном. Однако возражение по результатам голосования в комитете было отклонено. Против его принятия проголосовали 39 членов комиссии, 32 поддержали, а шесть человек воздержались.

На сайте комиссии сказано, что потребители вправе сами решать, хотят ли они есть насекомых или нет. «Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — говорится в разделе ответов на частозадаваемые вопросы. В Еврокомиссии также подчеркивают, что все продукты, разрешенные к использованию, безопасны для человека.

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