Кыргызстан запретил носить никаб в общественных местах
- 22.01.2025, 20:24
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За нарушение грозит крупный штраф.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров утвердил законодательные изменения в религиозной сфере, ограничив ношение никабов — мусульманской одежды, почти полностью скрывающей лицо. Он подписал законопроект, который запрещает носить в общественных местах одежду, «не позволяющую идентифицировать личность», сообщается во вторник, 21 января, на официальном сайте главы Кыргызстана.
Исключение составляет одежда, связанная с трудовой и служебной деятельностью или закрывающая лицо по медицинским показаниям.
Кроме того, поправки предусматривают запрет «обращать в свою религию последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов», а также проводить религиозные ритуалы в домах престарелых, тюрьмах, воинских частях и других учреждениях. Запрещается также распространять религиозную литературу и другие материалы в учебных заведениях, общественных местах и при обходе домов.
В случае нарушения любого из пунктов предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов (в пересчете около 220 евро). Парламент Кыргызстана Жогорку Кенеш поддержал законопроект в конце декабря 2024 года.
Ношение скрывающей лицо религиозной одежды — никаба и паранджи — в общественных местах запрещено в целом ряде стран, в частности, во Франции, Дании, Нидерландах и многих других странах ЕС, а также в ряде других государств, например, в Шри-Ланке.