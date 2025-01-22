Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от поставок российского газа 3 22.01.2025, 20:36

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии отметила, что в данном направлении необходимо сотрудничать с США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергию в Европе. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Они также сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить, в то время как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в данном направлении необходимо сотрудничать с США, закупая у страны больше сжиженного природного газа.

Кроме того, глава ЕК заявила о необходимости расширения инвестиций в так называемые зеленые технологии, в том числе в зеленые технологии нового поколения. По ее словам, перечисленные задачи станут главными в новом энергетическом плане, который Еврокомиссия представит в феврале текущего года.

Несмотря на усилия европейских политиков отказаться от поставок российского газа, сырье по-прежнему поступает в хранилища ряда стран. В начале января Bloomberg сообщил, что ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского сырья в виде СПГ, несмотря на прекращение с 1 января 2025 года транзита через Украину.

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