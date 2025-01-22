Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд 22.01.2025, 21:03

Впервые превысил отметку 6100 пунктов.

Индекс S&P 500 обновил исторический рекорд, превысив отметку 6100 пунктов. На торгах в среду, 22 января, в 20:10 по Минску индекс S&P 500 поднялся на 0,85%, до 6100,81 пункта.

Предыдущий исторический максимум по индексу S&P 500 был зафиксирован на уровне 6099,97 пункта на торгах 6 декабря 2024 года.

Основные фондовые индексы США начали сессию среды подъемом. Инвесторы позитивно отреагировали на сильные квартальные результаты стримингового гиганта Netflix и планы президента США Дональда Трампа по инвестициям в инфраструктуру для искусственного интеллекта, пишет (Reuters https://www.reuters.com/).

Акции стримингового сервиса Netflix (NFLX) взлетели более чем на 13% на фоне повышения цен на подписку и рекордного прироста числа пользователей. В четвертом квартале прошлого года компания привлекла 18,9 млн подписчиков, доведя общую глобальную абонентскую базу до почти 302 млн клиентов. Квартальный прирост стал самым большим за всю историю компании, чему способствовали первые крупные спортивные трансляции в прямом эфире и возвращение сериала «Игра в кальмара». Кроме того, Netflix сообщил, что поднимет цены на подписку в США, Канаде, Португалии и Аргентине.

Бумаги Oracle (ORCL) в начале торгов подорожали более чем на 9% на фоне новости о совместном проекте с SoftBank Group и OpenAI стоимостью $100 млрд. В результате в США появится компания Stargate, которая будет заниматься развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. В ближайшие годы инвестиции в проект увеличатся до $500 млрд, будут созданы 100 тыс. новых рабочих мест в США.

Инвестиции в технологии ИИ резко возросли с тех пор, как OpenAI запустила чат-бот ChatGPT в конце 2022 года, что привело к росту стоимости акций производителей микросхем и компаний, создающих инфраструктуру искусственного интеллекта.

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