Зеленский встретился с премьером Нидерландов
- 22.01.2025, 22:18
Обсудили поддержку ВСУ и инвестиции в оборонную промышленность Украины.
В среду, 22 января, в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
«Мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины»,- рассказал Зеленский.
Отдельное внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.
«Важно, что Нидерланды придерживаются правила «ничего об Украине без Украины»,- подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку Украины.