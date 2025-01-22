Зеленский встретился с премьером Нидерландов 22.01.2025, 22:18

Обсудили поддержку ВСУ и инвестиции в оборонную промышленность Украины.

В среду, 22 января, в Давосе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Мы обсудили совместные усилия для обеспечения сильной позиции нашего государства, поддержку наших воинов, инвестиции в оборонную промышленность Украины»,- рассказал Зеленский.

Отдельное внимание политики уделили обеспечению надежных гарантий безопасности на пути к достижению длительного и устойчивого мира.

«Важно, что Нидерланды придерживаются правила «ничего об Украине без Украины»,- подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды за всю поддержку Украины.

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