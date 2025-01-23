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BBC: В Курской области ликвидированы около 1000 солдат КНДР

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  • 23.01.2025, 8:29
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BBC: В Курской области ликвидированы около 1000 солдат КНДР
иллюстративное фото

Раненых втрое больше.

По состоянию на середину января солдаты КНДР в Курской области потеряли убитыми и ранеными около 4000 военных. Из них около 1000 погибших.

Об этом сообщает BBC.

Соответствующие данные изданию сообщили западные чиновники. В то же время корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер отметил, что это очень высокий показатель, учитывая то, что на помощь РФ в Курской области, где с августа ВСУ проводят операцию, было направлено около 11 000 северокорейских солдат.

«Это очень высокий уровень потерь, и он неприемлем для северокорейского контингента без значительного подкрепления», - подчеркнул Гарднер.

Пока непонятно, где раненые проходят лечение, и когда и в каком объеме их заменят.

Тем временем бои в Курской области, куда вошли ВСУ в прошлом году, продолжаются. Войскам РФ удалось отбить часть своей территории, однако украинская армия по-прежнему продолжает удерживать контроль над десятками населенных пунктов региона, включая райцентр Суджа.

«В частности, бои продолжаются к северо-западу от Суджи в районе Кругленького, Николаевки и Николаево-Дарьино, к северу от Суджи в районе сел Черкасское Поречное, Погребки, Старая Сорочина и Новая Сорочина, а также к югу от Суджи в районе Махновки», - пишет BBC.

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