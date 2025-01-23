«Черный лебедь может прилететь на Красную площадь и сесть возле Мавзолея» 1 23.01.2025, 8:49

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У Путина все трещит по швам.

Российский диктатор Владимир Путин очень хочет окончания боевых действий в Украине, чтобы не показать своему обществу то, как экономика РФ «трещит по швам». Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«У Путина завтра экономика может рухнуть, «черный лебедь» может прилететь на Красную площадь и сесть возле Мавзолея. Путину как воздух нужна остановка боевых действий, потому что экономика РФ трещит по швам. Чтобы не показывать отрицательную статистику в экономическом секторе, российская власть спрятала финансирование военно-промышленного комплекса в беспроцентные банковские кредиты, и каждые полгода Набиуллина переводит эти кредиты в разряд невозвратных. А в это время станок печатает деньги, в итоге инфляция сумасшедшая», - говорит Жданов.

Он акцентировал внимание на том, что российский Минфин прогнозирует инфляцию в 2025 году на уровне трехзначного числа. Полковник добавил, что Путин надеется на отмену санкций в ответ на «жест доброй воли».

Однако Европа понимает, если в Украине сегодня будут прекращены боевые действия, то вскоре РФ восстановит свои силы и через 3-5 лет будет готова к новому вторжению в Украину с целью зайти в Европу.

«Не добиваясь снятия санкций, чтобы дать глоток воздуха экономике и финансам Российской Федерации, Трамп может снять запрет на использование всех 300 млрд, и для Путина это будет просто манна небесная. А раскрученная экономика дальше продолжит выпускать технику и вооружения. Но за счёт остановки боевых действий в войсках сразу же начнётся накопление. Прогнозируется, что за год Путин может наклепать 10 млн снарядов», - объяснил Жданов.

Эксперт утверждает, что у Украины есть вооружение, техника и деньги, чтобы продержаться как минимум до июля 2025 года. Как прогнозируется, в июне в РФ может закончиться ресурс техники, которая подлежит восстановлению.

«Дальше воевать только на «костылях»: электросамокатах и гражданских машинах, потому что броня кончается. А дальше всё будет зависеть от наших партнеров: если они профинансируют и дадут нам технику и вооружение, тогда мы продолжим держаться, а вот Россия тогда начинает валиться», - говорит Жданов.

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